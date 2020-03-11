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منوعات

"واشنطن بوست" تحث موظفيها على العمل من المنزل مع تفشي "كورونا"

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
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أ ش أ
حثّت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، العاملين بها على العمل من المنزل إذا كان ذلك ممكنا، وذلك مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال فريد ريان ناشر الصحيفة ومديرها التنفيذي، في مذكرة حصلت عليها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، "قررنا بدء تشجيع (ولكن ليس تكليفا) الموظفين للعمل من المنزل إذا كان عملك واحتياجاتك من المعدات تجعل القيام بذلك أمرا ممكنا، بدءا من الغد وحتى نهاية الشهر".

وأضاف "ننوي مواصلة عملياتنا بكامل طاقتنا حتى مع ذلك التغيير في مواقع الموظفين، بينما نحصل على مزيد من المعلومات من مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها والمسئولين المحليين، فإننا سنواصل تقييم ذلك الموقف وسنُعلمكم إذا اقتضت الحاجة المزيد من التغييرات".

يأتي ذلك بعدما وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 849 حالة في 30 ولاية، فيما توفي 27 شخصا على الأقل جراء إصابتهم بالفيروس.
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