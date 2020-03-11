مصادرة 7 آلاف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية تمهيدًا لإعدامها

تمكنت التجارة الداخلية بمديرية التموين بالبحيرة من ضبط ٧ آلاف عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالدلنجات وحوش عيسى وتم التحفظ عليها ومصادرتها لحين صدور قرار لإعدامها.





وكان رجال إدارة التجارة الداخلية قد نفذوا حملة مكبرة للرقابة على الأسواق للتصدى لتجار الكسب غير المشروع والسوق السوداء وضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العميد وجدى الصيرفى.





واسفرت الحملة عن ضبط كمية قدرها ( 6500 ) عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بالدلنجات،وضبط احد محطات الوقود وذلك لوجود عجز في الطلمبات الخاصة بالمحطة.

وفى حوش عيسى تم تحرير ٧ محاضر غش تجارى عبارة عن ضبط 350 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية بأحد محلات البقالة و279 عبوة عصير تفاح وجوافة منتهيه الصلاحية بمحل آخر.

وتحرير محضر غش تجارى لأحد محطات تموين السيارات حيث إن عيارتها غير سليمة تتسبب فى نقص المواد البترولية الصحيحة لتموين السيارات وتم تشميع الطلمبات بالمحطة بالإضافة إلى ضبط كمية من المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية بأحد محلات المبيدات .

وتم التحفظ على الكميات التى تم ضبطها ومصادرها لحين صدور قرار من وكيل النائب العام بشأنها.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

