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رياضة

هل يفي محمد صلاح بوعده ضد أتلتيكو مدريد؟

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:50 ص
محمد صلاح ضد أتلتيكو
محمد صلاح ضد أتلتيكو مدريد
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إسراء أشرف
"آنفيلد ينتظر" هكذا وعد الدولي المصري محمد صلاح، جماهير ليفربول، وتحدى الجميع لتعويض الخسارة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ليفربول، اليوم، الأربعاء، في تمام العاشرة ليلًا، بملعب "آنفيلد"، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في العاصمة الإسبانية "مدريد" على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، قد انتهت بفوز الأتليتي بهدف دون رد، بتوقيع ساؤول نيجويز.

وخرج محمد صلاح بعدها بتصريح به لهجة تحدٍ واضحة، وأكد أن "أنفيلد يترقب"، نال من خلاله الفرعون المصري، دعما كبيرًا من جماهير الريدز، فهل سيفي "مو" بوعده وسيقود ليفربول لتخطي عقبة أتلتيكو، للوصول إلى دور ربع النهائي، والحفاظ على لقبه الذي توج به العام الماضي؟

وكان محمد صلاح قاد ليفربول، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، على حساب توتنهام، بعدما سجل هدفًا في فوز الريدز 2-0 بـ المباراة النهائية التي جمعتهما بالعاصمة الإسبانية "مدريد".
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