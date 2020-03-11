لردع الديلرات.. أمن القاهرة تشن أكبر حملاتها ضد تجار المخدرات

تمكن رجال إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه بعين شمس ، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.260 كيلو جرام وكمية من مادة البودر المخدر وزنت 50 جرام ومبلغ مالي 770 جنيه وعدد هاتف محمول.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن من ضبط عاطل حال تواجده بمنطقة سكنه وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 95 جرام ومبلغ مالي 250 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

كما تمكن إدارة مكافحة المخدرات من ضبط عاطل حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 160 جرام و مبلغ مالي 300 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه ، تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.