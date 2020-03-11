فريق كلية القانون بالجامعة البريطانية يفوز بأفضل مترافع شفهي في مسابقة المحاكمة الصورية

فاز فريق كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، بأفضل مترافع شفهي في مسابقة المحاكمة الصورية الدولية لهذا العام " Philip C. Jessup"، حيث حصل كل من ليلى خالد الطالبة بالفرقة الأولى بكلية القانون على جائزة أفضل مترافع شفهي في المسابقة، ورفيق رامز الطالب بالفرقة النهائية بالكلية على جائزة أفضل مترافع شفهي للفريق، بينما حصل فريق الكلية المركز الثالث في المسابقة.

وبحسب بيان، الأربعاء، وتعتمد مسابقة المحاكمة الصورية على محاكاة نزاع خيالي بين البلدان أمام محكمة العدل الدولية، الجهاز القضائي للأمم المتحدة، حيث يُسمح لفريق واحد بالمشاركة من كل كلية مؤهلة، وتقوم الفرق االمشاركة بإعداد لمرافعات الشفوية والمكتوبة التي تناقش مواقف كل من المتقدمين والمدعى عليهم في القضية.

من جهته هنأ الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية في مصر، كلية القانون التابعة للجامعة على ما تحققه من فوز بمراكز متقدمة في مسابقة المحاكمة الصورية وكافة المسابقات المحلية والدولية التي تشارك فيها من خلال الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس.

وقال حمد :" إن هذه المسابقة تدعم تحفيز طموحات وأحلام الطلاب الدارسين للقانون نحو العمل في الحقل القضائي سواء الجالس أو الواقف، حيث توفر لهم الفرصة التدريبية لممارسة الأنشطة القانونية بسمات واقعية، فضلا عن أنها تزكي روح المنافسة بين المشاركين وهو ما يساهم في رفع الجوانب العملية عند الطلاب".

وأكد الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، أن الكلية تعمل على بناء جيل قانوني متمرس ومتمكن من أجل تطوير قدرات العاملين في المجال القانوني والقضائي، لافتا إلى حرصه على مشاركة الدارسين بالكلية في مسابقة المحاكمة الصورية بهدف إكتساب الطلبة للمهارات العملية المتعلقة بكيفية الإقناع وإعداد اللوائح مع تعزيز قدراتهم على الإرتجال وإعداد المرافعات وتمثيل الخصوم من خلال تطبيقات واقعية أو افتراضية.

وأوضح عبد الحميد أن كلية القانون بالجامعة البريطانية تعتمد على مناهج علمية وتدريبية تدعم مهارات طلابها في البحث والتحليل مع إستنباط القواعد القانونية وتطبيقها بشكل عملي يساعد الطلاب على الترافع أمام هيئات التحكيم المختلفة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث تعمل الكلية على تخريج طلابها بالمعايير العالمية، فضلا عن بناء جسور التواصل بينهم وبين السلطات القضائية.

وأعرب طلاب فريق كلية القانون المشارك في المسابقة، عن سعادتهم بخوض المنافسة والفوز بجائزتي أفضل مترافع شفهي وحصولهم على المركز الثالث في المسابقة، حيث أكدوا إعتزازهم بالمستوى العلمي والتدريبى في الكلية وهو ما أهلهم لخوض المسابقة بالإضافة للحياة العملية بكل كفائة وثقة.

ويتكون فريق كلية القانون بالجامعة البريطانية الذي تشرف عليه آية عمر، من " يوسف عبدالحميد يوسف الطالب بالفرقة النهائية، رفيق رامز منصور نسيم منصور الطالب بالفرقة النهائية، مريم اسامه محمد احمد ابوالمجد الطالبة بالفرقة الثالثة، محمد مجدى فراج عشماوى فراج الطالب بالفرقة الثانية، ليلى خالد على محمد الطالبة بالفرقة الثانية".