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فن

شاهد.. حنان مطاوع تهنئ ريهام عبدالغفور بمشروعها الجديد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:25 م
صدى البلد
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ماجدة المهدي
شاركت الفنانة حنان مطاوع، جمهورها بصورة للفنانة ريهام عبدالغفور لتهنئتها بمشروعها الجديد من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ريهام، في الصورة أثناء افتتاح مشروعها الجديد المتخصص في بيع التوابل والأعشاب الطبيعية.‏

وعلقت حنان على الصورة قائلة :"فخورة باختي وصديقتي الحبيبة بمشروعها الجديد وبالمنتجات الرائعة والصحية والمفيدة في نفس الوقت يارب بالنجاح حبيبتي انتي وشريف".

ويذكر أن ريهام عبد الغفور، شاركت في موسم رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل "زي الشمس" مع ‏دينا ‏الشربيني، ‏وأحمد ‏داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر ‏السعيد‎.‎
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