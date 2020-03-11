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منوعات

لحظة انقلاب سيارة بعد فقدان قائدتها السيطرة عليها بسبب الكحول.. شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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هدير علاء
رصدت لقطات مصورة نشرها موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية لحظة انقلاب سيارة بعد أن فقدت قائدتها، التي يُشتبه في أنها كانت في حالة سكر أثناء القيادة، السيطرة عليها، الأمر الذي كاد يودي بحياة أحد المارة أثناء سيره على الرصيف، لكن العناية الإلهية أنقذته في الوقت المناسب تمامًا.

يشار إلى أن الحادث وقع في مقاطعة "لانكشاير" في إنجلترا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وفي بداية الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة بالمنطقة، شوهد أحد المارة وقد كان يسير على جانب الطريق، لكن لم تمر سوى بضع لحظات حتى انقلبت السيارة، التي كان يوجد بداخلها آنذاك سيدتان، على مقربة منه بشكل مفاجئ، في حين سارع هو بالابتعاد عن طريقها في آخر لحظة قبل أن تطيح به.

ونقلت الصحيفة عن إحدى شهود العيان، والتي كانت تمر بسيارتها على الطريق وقت وقوع الحادث، قولها إنها فور أن انتبهت إلى انقلاب السيارة ركضت ناحية حطام تلك السيارة؛ وبعد ذلك قام شهود عيان بمساعدة السيدتين العالقتين بداخلها على الخروج منها.

وأفادت الصحيفة بأن قائدة السيارة، التي لم يتم الكشف عن هويتها، تعرضت لإصابة في رأسها، وقد حاولت الفرار من موقع الحادث، لكن تم إلقاء القبض عليها في وقت لاحق. وأكدت شاهدة العيان على أن الحادث كان مرعبًا، مشيرة إلى أن نجاة السيدتين عقب انقلاب السيارة بهذا الشكل بمثابة "معجزة".

ووصلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث خلال دقائق؛ وأكدت الشرطة أنه قد تم القبض على قائدة للسيارة، البالغة من العمر 28 عامًا، للاشتباه في أنها كانت في حالة سكر أثناء القيادة، ذلك إلى جانب قيامها باستخدام السيارة دون موافقة مالكها.

وتشير التقارير الإخبارية إلى أن الإصابات الناجمة عن الحادث لم تكن خطيرة بشكل عام.


لحظة انقلاب سيارة بعد فقدان قائدتها السيطرة عليها بسبب الكحول.. شاهد
لحظة انقلاب سيارة بعد فقدان قائدتها السيطرة عليها بسبب الكحول.. شاهد
لحظة انقلاب سيارة بعد فقدان قائدتها السيطرة عليها بسبب الكحول.. شاهد
لحظة انقلاب سيارة بعد فقدان قائدتها السيطرة عليها بسبب الكحول.. شاهد
لحظة انقلاب سيارة بعد فقدان قائدتها السيطرة عليها بسبب الكحول.. شاهد
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