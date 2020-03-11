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أخبار البلد

اليوم.. البابا تواضروس يلقي العظة الأسبوعية من كاتدرائية العباسية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 01:10 م
قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام
يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، العظة الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والأنبا بيشوي بالأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويحضر اجتماع البابا تواضروس الثاني، عدد من أساقفة المجمع المقدس، وكهنة وشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن يلقي البطريرك كلمة روحية في إطار الصيام الكبير الذي تؤدي الكنيسة هذه الفترة طقوسه، وينتهي بعيد القيامة.

 وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صوات الجنازة على جثمان مثلث الرحمات الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي العامر، وذلك من الكاتدرائية الكبرى بالدير.

حضر الصلاة عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومجمع رهبان الدير والآباء الكهنة، وعدد من أقارب الأب الأسقف المنتقل.

ورحل رئيس دير الأنبا بيشوي عن عالمنا يوم الأحد الماضي عن عمر ناهز ٨٣ عاما قضى منها ما يزيد على ٦٠ سنة في الرهبنة.

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