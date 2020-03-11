تزامنا مع قرار زيادة إنتاج النفط.. تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 175.47 ريال بعد أن كان 177.05 ريال سعودي أمس الأول، الاثنين.





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم ، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.





سعر الذهب في السعودية

يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.









أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (200.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (53.43 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 ( 183.82 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 48.98 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 ( 175.47 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 46.75 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 ( 150.40 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 40.07 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 ( 116.98 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 31.17 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 ( 100.26 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 26.71 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية ( 6,236 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,662 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه ( 1,404 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 374.00 دولار أمريكي)

200,529 ريال سعودي) أي ما يعادل ( 53,428 دولار أمريكي). أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (ريال سعودي) أي ما يعادل (دولار أمريكي).









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