تزامنا مع قرار زيادة إنتاج النفط.. تراجع أسعار الذهب في السعودية اليوم

تراجعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 175.47 ريال بعد أن كان 177.05 ريال سعودي أمس الأول، الاثنين.
وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.
سعر الذهب في السعودية
يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.
وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (200.35 ريال سعودي) أي ما يعادل (53.43 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (183.82 ريال سعودي) أي ما يعادل (48.98 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (175.47 ريال سعودي) أي ما يعادل (46.75 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (150.40 ريال سعودي) أي ما يعادل (40.07 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (116.98 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.17 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (100.26 ريال سعودي) أي ما يعادل (26.71 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,236 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,662 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,404 ريال سعودي) أي ما يعادل (374.00 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (200,529 ريال سعودي) أي ما يعادل (53,428 دولار أمريكي).
النفط
على صعيد آخر، قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، في بيان اليوم، الأربعاء، إن الشركة تلقت تكليفا من وزارة الطاقة بزيادة قدرة إنتاج النفط لديها إلى 13 مليون برميل يوميا من 12 مليون برميل يوميا في الوقت الحالي.
وأضاف أن الشركة تبذل أقصى جهد لتنفيذ ذلك التوجيه بأسرع ما يمكن.
أسعار النفط
وقفزت أسعار النفط أكثر من ثمانية في المائة أمس، الثلاثاء، مرتدة عن أكبر خسارة لها في حوالي الـ30 عاما التي منيت بها في الجلسة السابقة، مع إقبال المتعاملين على الشراء وسط تفاؤل بتحفيز اقتصادي محتمل وخفض منتجين أمريكيين الإنفاق في تحرك قد يقلص الإنتاج.
وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي بخطوات ”كبرى“ لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا، وقالت الحكومة اليابانية إنها تخطط لإنفاق أكثر من أربعة مليارات دولار في حزمة ثانية تتضمن خطوات للتصدي للفيروس، وعمًق منتجو النفط الصخري الأمريكيون، بما في ذلك أوكسيدنتال بتروليوم كورب، تخفيضات في الإنفاق قد تخفض الإنتاج.
أسعار النفط اليوم
وبعد هبوطها حوالي 25% يوم الاثنين الماضي، تعافت أسعار النفط أمس، الثلاثاء، لتحذو حذو الأسهم والأسواق المالية الأخرى، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.86 دولار، أو 8.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 37.22 دولار للبرميل.
سعر النفط
وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3.23 دولار، أو 10.4% ، إلى 34.36 دولار للبرميل.
وكان الخامان القياسيان كلاهما قد هبطا يوم الاثنين إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2016 مسجلين أكبر خسائرهما ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ السابع عشر من يناير 1991، في مستهل حرب الخليج الأولى.