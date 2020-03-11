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تعليم

استمرار عمليات التعقيم بقطاعات جامعة بني سويف لمواجهة كورونا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 03:24 م
اجتماع جامعة بني
اجتماع جامعة بني سويف
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محمد عبدالحليم

أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف على استمرار عمليات تعقيم الكليات والمباني الإدارية والمدن الجامعية  كإجراء احترازي لمواجهة  فيروس كورونا  المستجد .


جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع لجنة السلامة والصحة المهنية بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع والدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب والدكتورة إنجي هاني مدير الوحدة.


وأكد رئيس الجامعة أنه تم تدريب العاملين على طرق وكيفية تعقيم ورش المدرجات والمعامل والحجرات باستخدام المواد المقاومة للفيروس، وذلك في إطار خطة الجامعة الاحترازية لتوفير أقصي درجات الحماية والسلامة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع استمرار حملات التوعية بالفيروس، على مستوى كافة الكليات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته.


ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع بضرورة توزيع أجهزة بصمة الوجه على المداخل لمنع حدوث تكدس أثناء التوقيع الإلكتروني ، وتوفير مخزون من المواد المطهرة وتوزيعها على الكليات لضمان تواجدها بشكل مستمر .


 

 

 

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