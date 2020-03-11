إجازة للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بسبب توقعات موجة الطقس السيىء في الدقهلية بعلن الطوارئ

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، سيتم منح العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعين العام والخاص، وقطاع الأعمال العام، إجازة مدفوعة الأجر، غدا، الخميس الموافق 12 من مارس 2020، نظرا لظروف الطقس السيىء، المتوقع غدا، ويستثنى من ذلك العاملون فى المرافق الحيوية، والتى تحددها السلطة المختصة، مثل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، النقل، الإسعاف، المستشفيات، المطاحن والمخابز، والخدمات الشرطية.





وكلف الدكتور أيمن مختار، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باتخاذ جميع التدابير لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة غدا، ورفع درجات الاستعداد والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ والأزمات.





وطالب محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه لسرعة التعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار وسرعة شفطها والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والأجهزة التنفيذية المعنية.



