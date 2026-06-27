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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القوات الروسية تسيطر على بلدة جديدة في مقاطعة دنيبروبيتروفسك

العملية العسكرية
العملية العسكرية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قوات "الشرق" التابعة لها سيطرت على بلدة نوفوسكيليفاتويه التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما حققت تقدمًا ملحوظًا على جميع محاور العملية العسكرية الخاصة، وكبدت القوات الأوكرانية خسائر هائلة في الأرواح والعتاد.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنبك" الروسية، إن السيطرة على نوفوسكيليفاتويه سمح لمجموعة قوات "الشرق" بتعزيز قوتها على الضفة الغربية لنهر جايتشورا وزعزعة استقرار القوات المسلحة الأوكرانية.

وأكدت أن السيطرة على خط الدفاع، يمهد الطريق لمزيد من تقدم قوات مجموعة "الشرق" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأضافت أنه من خلال السيطرة على نوفوسكيليفاتويه، دمرت القوات الروسية ما يصل إلى 100 مقاتل أوكراني.

كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تواصل تقدمها غربًا في مدينة كراسني ليمان، حيث تواصل وحدات الهجوم التابعة للجيش الخامس والعشرين تقدمها غربًا وتدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن وحدات من فرقة البنادق الآلية السابعة والستين في الجزء الشمالي الغربي من المدينة استولت على خمسة حصون ودمرت 57 مبنى.

وبيّنت أن القوات الجوية الروسية شنت غارة جوية باستخدام قنابل "فاب- 500" على مسلحين يحاولون الفرار في كراسني ليمان، بهدف عزل منطقة القتال، ما أسفر عن القضاء نحو 30 جنديًا أوكرانيًا.

وأضاف البيان أنه في يوم واحد فقط، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 40 مسلحًا في منطقة كراسني ليمان.

وقال البيان إنه في بلدة كونستانتينوفكا، تُجري وحدات الهجوم التابعة لمجموعة قوات الجنوب، عمليات هجومية مكثفة في جميع الاتجاهات، وتتواصل عمليات التطهير والتدمير لمجموعات القوات الأوكرانية المتفرقة في الجزء الجنوبي الغربي من البلدة، مشيرة إلى أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تم السيطرة على 70 مبنى، والقضاء على ما يصل إلى 90 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية.

وأشارت "الدفاع" الروسية إلى استهداف الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية الروسية، مجمعات الوقود والطاقة ومرافق البنية التحتية للنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مرافق الإنتاج ومواقع تخزين الطائرات المسيرة بعيدة المدى، كما دمرت قوات الدفاع الجوي خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 16 قنبلة موجهة، وثلاثة صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز فلامنجو، و511 طائرة مسيرة ثابتة الجناح.

وزارة الدفاع الروسية الشرق نوفوسكيليفاتويه القوات الروسية

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