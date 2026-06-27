أنطونيو تاياني : 3 إيطاليين من بين ضحايا زلزالي فنزويلا

أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ارتفاع عدد الإيطاليين بين ضحايا زلزالي فنزويلا المدمرين إلى ثلاثة قتلى.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي – في تصريحات اليوم – إصابة خمسة آخرين من الإيطاليين من أصول فنزويلية ، بينما لا يزال 35 شخصا في عداد المفقودين جراء زلزالي فنزويلا ، وأسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين.

وأشار إلى أن عدد الإيطاليين المسجلين رسميا في فنزويلا يبلغ حوالي 150 ألفا.

في سياق متصل ، أوضح وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده خصصت 5 ملايين يورو مساعدات مقدمة إلى فنزويلا، بجانب إرسال فريق إيطالي من الحماية المدنية وذوي الخبرة في إنقاذ المصابين والاستجابة لحالات الزلازل ، وتقديم مساعدات إنسانية وخدمات صحية لمساعدة السكان.