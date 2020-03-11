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حوادث

خوفا من كورونا.. أمن الغربية يلغي احتفالات الليلة الرجبية بالسيد البدوي.. صور

الأربعاء 11/مارس/2020 - 04:56 م
مخيمات بالسيد البدوى
مخيمات بالسيد البدوى
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أحمد على

تمكنت مباحث شرطة المرافق والإشغالات بمحافظة الغربية اليوم من شن حملة مرافق مكبرة مدعومة بتشكيلات من قوات الأمن ودوريات الشرطة لرفع وإزالة  مخيمات وسرادقات الاحتفالات بالليلة الرجبية للسيد البدوي بمدينة طنطا.

 وجاء ذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات ودشنت الحملة برئاسة العقيد وسيم قنديل مدير مباحث شرطة المرافق لردع المخالفين ومواجهة الخارجين على القانون ..

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من الرائد مجدى الصباغ رئيس نقطة شرطة السيد البدوي بشن حملة موسعة لإزالة مخيمات وسرادقات الاحتفالات برجبية السيد البدوي، وذلك بعد إبلاغ مقيمي وأصحاب هذه السرادقات بإلغاء الاحتفالات بعد قرار رئيس الوزراء.

كما قام عدد من أصحاب السرادقات ومقيمي الاحتفالات بإزالة مخيماتهم تنفيذا للقرار وحفاظا على حياة المواطنين .

وكلفت إدارة مباحث شرطة المرافق بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

خوفا من كورونا.. أمن الغربية يلغي احتفالات الليلة الرجبية بالسيد البدوي.. صور
خوفا من كورونا.. أمن الغربية يلغي احتفالات الليلة الرجبية بالسيد البدوي.. صور
خوفا من كورونا.. أمن الغربية يلغي احتفالات الليلة الرجبية بالسيد البدوي.. صور
خوفا من كورونا.. أمن الغربية يلغي احتفالات الليلة الرجبية بالسيد البدوي.. صور
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