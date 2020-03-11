تشكيل سموحة لمواجهة الأهلي في الدوري الليلة

أعلن حمادة صدقي، المدير الفني لسموحة، تشكيل فريقه أمام الأهلي، في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء.





يلتقي الأهلي منافسه سموحة، في السابعة والنصف من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة، فيما يقع سموحة في المركز السابع برصيد 24 نقطة.





تشكيل سموحة أمام الأهلي اليوم:





حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: رجب نبيل، يوسف ديوب، ايدي ايمومو، محمد الترهوني.

خط الوسط: أحمد أبو الفتوح، دريك نيسيامبي، شريف رضا، محمد طلعت، محمد كوفي.

خط الهجوم: حسام حسن.





بدلاء سموحة أمام الأهلي:

عمر صلاح، أحمد حسن مكي، إسلام جمال، محمد نادي، كريم يحيى، محمد حليمو، أحمد جمال.