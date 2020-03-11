سد النهضة.. شكري يتوجه إلى بروكسل في جولة أوروبية بـ بلجيكا وفرنسا

توجه سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الأربعاء، إلى بروكسل، في مستهل جولة أوروبية تشمل كلًا من بلجيكا وفرنسا.





وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يعقد وزير الخارجية لقاءات مع عدد من القادة الجدد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى بروكسل لبحث تطورات علاقات التعاون وسُبل تعزيز أوجه الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات.





وقال المتحدث إن الوزير سيعقد مشاورات ثنائية مع كبار المسئولين الفرنسيين خلال زيارته إلى باريس، حول آليات دفع العلاقات المصرية الفرنسية وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.





وأوضح أن وزير الخارجية سيستعرض خلال لقاءاته المختلفة رؤية مصر إزاء سائر الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية، وآخر مستجدات ملف سد النهضة.