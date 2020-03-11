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في أبريل هنلاقي ديناصور.. تامر أمين يسخر من 2020 .. فيديو

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:34 م
صدى البلد
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عادل نصار
سخر الإعلامي تامر أمين، من موجة الطقس السيئ والمتوقع أن تتعرض لها البلاد خلال اليومين المقبلين، مؤكدا أن عام 2020 يعلن أنه عام غير عادي من خلال الأحداث الصعبة التي حدثت وتحدث فيه.

وأضاف أمين، في برنامجه «آخر النهار»، المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أن :«بعدها لك معانا يا سنة 2020 ، هي سنة كبيسة كبيسة سوداء، وعاملة زي الفتة لما تكبس على مراوحك، ومش معقولة اللي حصل في أول السنة وناس مشهورين ماتوا كتير، وبعدها حصل كورونا واليوم منظمة الصحة العالمية تعلن أن الفيروس تحولت إلى وباء عالمي»، متابعا :« هو كان ناقصنا يا أخويا التنين، التنين الأحمر ولا الأزرق، والتحذيرات اللي بنسمعها تخض وترعب، والرياح هتبقي جامدة جدا وهتقلع الشجر».

وأكمل مقدم برنامج «آخر النهار»، "« مش بعيد على أبريل نلاقي حيوان الديناصور ماشي في الشوارع، وربنا يستر».

وحذر الإعلامي المواطنين من الخروج غدا وأن الإجازة التي منحتها الدولة لا تعني الخروج والتنزه.

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