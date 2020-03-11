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نصائح هامة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غير المستقر الأيام القادمة .. شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 09:15 م
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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قسم التوك شو

أكد الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ستكون هناك حالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال  الجوية في أغلب المحافظات المصرية خلال الفترة القادمة.

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز" الفضائية، أن هناك رياحاً رملية ترابية تصل إلى عاصفة أحياناً في بعض المناطق المختلفة.

وأوضح محمود شاهين، أن البلاد ستشهد أمطارًا غزيرة علي أغلب المدن والمحافظات فى أواخر الليل وستستمر حتى الغد.

وأكد محمود شاهين، أن سقوط الأمطار ستكون من الساعات الأولى صباح يوم الخميس وستبدأ متوسطة ثم غزيرة مع تقدم ساعات يوم الخميس وسوف تظل لمدة يومين وستقل تدريجيا يوم السبت مع استمرارها على  سيناء.

وأشار إلى أن الأمطار ستكون فى حالة شديدة مع عدم الاستقرار ويجب أخذ الحذر الشديد أثناء القيادة على الطريق وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة وعدم ركن السيارات تحت الأشجار.

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