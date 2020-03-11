وزير التعليم: إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا في المدارس الاسبوع المقبل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تطبق حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية .





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف نعلن عن هذه الاجراءات مطلع الأسبوع القادم .



