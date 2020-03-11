وزير التعليم: إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا في المدارس الاسبوع المقبل

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تطبق حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية .
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف نعلن عن هذه الاجراءات مطلع الأسبوع القادم .
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة اكتشاف حالة كورونا إيجابية في المدارس لا قدر الله، سوف يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع المحافظ.