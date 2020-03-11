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تعليم

وزير التعليم: إجراءات احترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا في المدارس الاسبوع المقبل

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:28 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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ياسـمين بدوي
أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تطبق حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية .

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف نعلن عن هذه الاجراءات مطلع الأسبوع القادم .

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في حالة اكتشاف حالة كورونا إيجابية في المدارس لا قدر الله، سوف يتم عزل المدرسة وإيقاف الدراسة بها واختبار كل طلابها طبيًا مع استمرار الدراسة في المدارس الأخرى بالتشاور مع المحافظ.

وأعلن وزير التربية والتعليم ، أنه لا توجد حالة إيجابية واحدة لفيروس كورونا المستجد في مدارسنا المصرية .

وقال وزير التربية والتعليم : نجتهد جميعًا لكي نحمي كل طالب مصري وكل مواطن مصري من الإصابة لا سمح الله.

وأضاف وزير التربية والتعليم قائلا : نرجو من الأهالي الاهتمام بمتابعة الأطفال والتركيز علي النظافة الشخصية ، وإبلاغ الزائرة الصحية او الأخصائي الاجتماعي باي اشتباه في أعراض المرض.
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