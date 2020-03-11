تهريج سخيف.. طالبة تثير الذعر بجامعة عين شمس بسبب كورونا.. القصة كاملة

أثارت الطالبة "ا العداوي" بالفرقة الثالثة كلية العلوم جامعة عين شمس ضجة كبيرة بسبب ادعائها الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت على جروبات الكلية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وأيضا قالت بين زملائها إنها مصابة بـ كورونا .





فيروس كورونا





وأكد عبد الحميد خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الجامعة تقوم بالاجراءات الاحترازية بشكل يومي من تطهير وتنظيف الاماكن وأيضا من خلال حملات التوعية لحماية الطلاب من فيروس كورونا





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بـ فيروس كورونا . من جانبه قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس أنه أُفيد بأن طالبة تثير الذعر بين الطلاب بنشر بوستات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدعي إصابتها





وأشار رجاء إلى أن الكلية تحركت سريعا يوم الاثنين وتم استدعاء الطالبة إلى مكتب وكيل الكلية ، حيث أكدت أنها قامت بعمل تحاليل بمستشفى الحميات بالعباسية وذهب بالتقرير الى مبنى الكلية للاطمئنان على صحتها.





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وأضاف: أن الطالبة قامت بتزوير التقرير الطبي الخاص بها عن سلبيتها إلى حاملة لفيروس كورونا، منوها الى أن الكلية تحركت بشكل عاجل وحضرت سيارة إسعاف لنقل الطالبة إلى مستشفى جامعة عين شمس التخصصي لعمل التحاليل الطبية والاطمئنان عليها حيث إنها في فترة الحضانة 14 يوما وهذه فترة حضانة فيروس كورونا .





وقال والد الطالبة إ ن ابنته تعاني من الصرع منذ فترة طويلة واعترف بأ نها مخطئة في مثل هذا التصرف.





من جانبه نفي الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس، ما تم تداوله حول إصابة طالبةالمستجد. مشيرا إلى أن الجامعة اتخذت كل الإجراءات الاحترازية وتم نقلها إلى مستشفى عين شمس التخصصي لعمل تحليلPCR للاطمئنان عليها وجاءت نتيجة التحليل سلبية .