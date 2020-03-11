قايدنا.. بن راشد يكتب قصيدة بمناسبة عيد ميلاد محمد بن زايد

كتب الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي قصيدة للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي.





وجاء ذلك بمناسبة عيد ميلاد الشيخ محمد بن زايد، الذي بلغ عامه الـ59.





وبدأ الشيخ بن راشد قصيدته التي جاءت بعنوان "قايدنا" قائلا:





كــلْ عــامْ وإنــتْ قـايـدنا الـهـمامْ

يــا أبــو خـالدْ وفـي أمـركْ نـطيعْ





عــيـدْ مــيـلادكْ حـلـولِـهْ كــلْ عــامْ

هـــوُ ربـيـعٍ قـبـلْ مـايـحِلْ الـرِّبـيعْ





ووجه بن راشد رسالة إلى بن زايد قائلا: "شريف شريف من يا له مقام يشهد التاريخ أنك من كريم .. الله يخليك في الدنيا مديم تحتفل وتعيش في خير وسلام".