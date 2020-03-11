بعد انتهاء مباريات اليوم.. عبدالرزاق حمدالله يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي

انتهت مباريات اليوم من الدوري السعودي، والتي شهدت مفاجأت كبيرة، أبرزها وقوع الهلال في فخ التعادل أمام نادي ضمك بهدف لكل فريق، فيما استعاد نادي النصر نغمة الانتصارات بفوز ثمين بأربعة أهداف مقابل هدف على نظيره الرائد.

وقاد المغربي وليد أزارو ناديه الاتفاق، إلى الفوز على فريق الشباب بهدف نظيف، فيما أسقط نادي التعاون نظيره أهلي جدة بهدف نظيف، بالإضافة إلى فوز أبها على الفيحاء بنتيجة 2 /0.





ورفع المغربي عبدالرزاق حمدالله رصيده إلى 18 هدفا، محتلًا صدارة هدافي الدوري السعودي بعد مرور 22 جولة، متفوقًا على الفرنسي جوميز لاعب نادي الهلال صاحب الـ 14 هدفًا.





وجاء ترتيب هدافي الدوري السعودي على النحو التالي:





1- عبدالرزاق حمدالله لاعب النصر 18 هدفًا.





2- بافيتيمي جوميز لاعب الهلال 14 هدفًا.





3- عمر السومة لاعب الأهلي 13 هدفًا.





4- يوسف نياكات لاعب الوحدة 12 هدفًا.





5- كارلوس إدواردو لاعب الهلال 11 هدفًا.





6- روماريو ريكاردو لاعب الاتحاد 11 هدفًا.





7- كارلوس ستراندبيرج لاعب الحزم 9 أهداف.





8- سعد بقير لاعب أبها 9 أهداف.





9- أنسيميلو دي مورايس لاعب الوحدة 8 أهداف.





10- كارلوس أندريا لاعب العدالة 8 أهداف.