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محافظات

استقبلت طلاب خلال اليوم الدراسي.. إغلاق مقهى وتحرير محضرين إشغال في سفاجا

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:02 م
إغلاق مقهي
إغلاق مقهي
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إبراهيم جادالله
قادت هدى المغربي ،رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لمنع طلاب المدارس الجلوس على المقاهي وتسرب من المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

أكدت المغربي أن الحملة جاءت ضمن الحملات التي تشنها المدينة على المقاهي لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بتوجيهات السيد المحافظ.

شكلت رئيس مدينة سفاجا لجنة من الوحدة المحلية للمرور الدوري و الميدانى على الكافيتريات والمقاهى للتأكد من تراخيصها القانونية وعدم السماح لأصحاب الكافتريات والمقاهى الافتراش والتعدي على الرصيف وإحداث ضوضاء للمواطنين لتواجدها داخل الكتلة السكنية، مشددًة على سرعة تنفيذ القرارات الصادرة لغلق الكافتيريات والمقاهي غير المرخصة.

وأشارت إلى تحرير محاضر لعدد (2) مقاهي وكافتيريا غير مرخصة، فضلا عن إغلاق كافتيريا بمحيط مجلس المدينة لاحظت الحملة تواجد عدد كبير من طلاب المدارس أثناء اليوم الدراسي، حيث تم تنفيذ قرار الغلق من خلال قيام حملة مكبرة بمشاركة قوات الأمن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجار عرض الموقف على السيد المحافظ بشأن باقي المقاهي المخالفة لإصدار قرارات  بالإغلاق النهائي بحظر للمقاهي التي تستقبل الطلاب وتغليظ العقوبة على المنشآت المخالفة وغلقها نهائيا بعد إلغاء ترخيصها.

أوضحت المغربي إلى أنه تم التنسيق مع الإدارة التعليمية بسفاجا لعمل لجان المتابعة على المدارس لضبط نسب حضور التلاميذ والمعلمين والتأكد من انتظام سير العملية التعليمية و التنبيه على الطلبة الموجودين بعدم التواجد بهذه الأماكن مرة أخرى وفي حالة تكرارها سيتم إخطار أولياء الأمور عن طريق مركز الشرطة.

مشددا على تكثيف الحملات من قبل الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية على أصحاب العقارات لفحص الرسم الهندسي للعقارات التي بها مقاهي والاطلاع على رخصتها للحد من انتشار تسرب طلاب المدارس طوال ساعات الدراسة ورفع الإشغالات وحصر التعديات لضمان سير العمل وسيولة الحركة المرورية.

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استقبلت طلاب خلال اليوم الدراسي.. إغلاق مقهى وتحرير محضرين إشغال في سفاجا
استقبلت طلاب خلال اليوم الدراسي.. إغلاق مقهى وتحرير محضرين إشغال في سفاجا
استقبلت طلاب خلال اليوم الدراسي.. إغلاق مقهى وتحرير محضرين إشغال في سفاجا
استقبلت طلاب خلال اليوم الدراسي.. إغلاق مقهى وتحرير محضرين إشغال في سفاجا
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