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رياضة

إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحي للزمالك

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف إكرامي الشحات، نجم النادي الأهلي السابق، حقيقة توقيع رمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالفريق الأحمر، لنادي الزمالك.

وقال الشحات فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة Ten: "هذا الكلام عار تماما من الصحة، ولم يوقع لنادي الزمالك على الإطلاق، وأنصحه بالعودة إلي إنجلترا لاستكمال مسيرة احترافه"

وعن استمرار رمضان مع الأهلي فى الموسم المقبل: "اللاعب إعارته تنتهي فى شهر يونيو بنهاية الموسم، ولا أحد يعلم ما فى الغيب، وما أعلمه بعد انتهاء إعارته يجب عودته إلي نادي هيديرسفيلد".

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