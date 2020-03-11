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رياضة

أخبار الأهلي.. المارد الأحمر يتعادل مع سموحة بالفار.. صدمة للزمالك بسبب نتيجة القمة

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 


انتهت أحداث مباراة الأهلي وسموحة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الممتاز ، ليعرقل الفريق السكندري قطار انتصارات المارد الأحمر في المسابقة.



واحتسب حكم المباراة محمد عادل ركلة جزاء مستحقة لصالح النادي الأهلي، بعد أن اعترض لاعبو المارد الأحمر على عدم احتساب لمسة اليد خطأ، وطالب حكم المباراة باستخدام الـ VAR.



اكتفى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 أمام فريق سموحة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الـ18 من بطولة الدوري الممتاز.



كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن القرار النهائى الذى تم اتخاذه من قبل لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي بشأن مباراة القمة المؤجلة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك.
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