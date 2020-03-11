صدمة قوية لـ الزمالك.. التظلمات تعتمد خسارة الفريق فى قمة الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن القرار النهائى الذى تم اتخاذه من قبل لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي بشأن مباراة القمة المؤجلة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى النادى الزمالك.
كان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020 ويعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه.
واعتبرت إدارة المسابقات فريق الزمالك منسحبا من المباراة إعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة ووفقا للتقرير الصادر من جانب حكم اللقاء الليتوانى ومراقب القمة الذى نص على إنه ألغى المباراة بسبب عدم وصول فريق الزمالك لأرض الملعب، رغم تأجيل المباراة لمدة ساعة كاملة، ثم تطبيق اللائحة بالانتظار 20 دقيقة إلا أن الفريق الأبيض لم يحضر أيضا.
قال المصدر ذاته أن لجنة التظلمات فى اتحاد الكرة اجتمعت يوم الخميس الماضي برئاسة المستشار عادل الشوربجي وقامت بالإطلاع على كافة التقارير الخاصة بحكم ومراقب المباراة إلى جانب الإفادات الأمنية بشأن الحالة المرورية التى سادت فى اليوم الذى كان محددا لإقامة لقاء القمة.
لفت إلى أن لجنة التظلمات اتفق أعضائها على إعتماد القرارات الصادرة عن إدارة المسابقات ولجنة الإنضباط باعتبار النادى الزمالك خاسرا بهدفين دون رد وخصم 6 نقاط من رصيده مشيرا إلى أحقية نادى الزمالك فى رفع شكوى إلى المحكمة الرياضية بعد سلك كافة السبل القانونية داخل اتحاد الكرة فى حالة اعتراضه على القرارات المنتظر الإعلان عنها مطلع الأسبوع القادم بشكل رسمي.