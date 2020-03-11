صدمة قوية لـ الزمالك.. التظلمات تعتمد خسارة الفريق فى قمة الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن القرار النهائى الذى تم اتخاذه من قبل لجنة التظلمات برئاسة المستشار عادل الشوربجي بشأن مباراة القمة المؤجلة بين النادي الأهلي وغريمه التقليدى النادى الزمالك.



