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رياضة

مولد يابا.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة قوية لاتحاد الكرة بسبب الطقس

الأربعاء 11/مارس/2020 - 02:52 م
صدى البلد
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منار نور
هاجم أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك، ومنتخب مصر اتحاد الكرة بسبب عدم تأجيل لمبارات غدا بسبب الأحوال الجوية. 

وغرد أحمد عيد عبد الملك قائلا: "كل المؤاشرات بتقول تأجيل الماتشات اتحاد الكرة محتار يعمل ايه مستني اما الفرق تروح المعسكر وتسافر ويصرفوا علي الفنادق وبعدين يلغوا بكرة الصبح احنا في مولد يابا حاجة غريبة".

 يواجه النادي الاهلي منافسه سموحة اليوم الاربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي في اطار الاسبوع الثامن عشر من عمر الدوري الممتاز.

ويدخل النادي الأهلي وهو منتشي من انتصاره الافريقي على حساب صن داونز الجنوب أفريقيا وتأهله إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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