رغم اتهامه بالفساد.. أحمد أحمد يقرر الترشح لرئاسة الكاف لولاية ثانية

قرر الملجاشي أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الترشح على مقعد الرئاسة لولاية ثانية، خلال الانتخابات المقبلة.





وأفادت تقارير صحفية، أن أحمد أحمد أخطر أعضاء اللجنة التنفيذية بالاتحاد، بقراره الترشح في الولاية المقبلة لرئاسة الكاف، بعد تأكده من نيله الفوز.

وبدأ رئيس الكاف، اتصالاته بأعضاء اللجنة التنفيذية، لإخطارهم بنيته الترشح، ومؤكدًا أن كل الشائعات حول تراجه عن الترشح غير صحيحة في ظل الدعم الذي يحظى به من قبل الجمعية العمومية.

واتخذ أحمد أحمد قراره بالترشح، بعدما أجرى اتصالًا مع هاني أبوريدة، والذي أوضح له خلاله على عدم نيته الترشح، مؤكدًا دعمه له لفترة ثانية في رئاسة الاتحاد الإفريقي.

وتولى أحمد أحمد رئاسة الكاف في الفترة الحالية، بعدما تفوق على الكاميروني عيسي حياتو في انتخابات مارس 2017، بعدما سيطرة على الرئاسة لمدة 30 عامًا.

ويواجه أحمد أحمد، اتهامات بالفساد، بالإضافة إلى التحقيقات التي تجريها، لجنة الأخلاق في الفيفا بشأن اتهامات بوجود مخالفات مالية جسيمة.



