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المسماري: تم تأمين مدينة بنغازي وأصبحت آمنة تماما.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 07:30 ص
احمد المسماري
احمد المسماري
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محمد حليم قنديل
قال اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، إنه تم تأمين مدينة بنغازي وأصبحت مدينة آمنة تماما.

وأضاف اللواء أحمد المسماري خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، أن مدينة درنة أصبحت مدينة هادئة وان باقى المدن تشهد هدوء وبعض المدن تم تطهيرها بالكامل.

وتابع الناطق باسم الجيش الليبي، أن عملية الكرامة التى قادها خليفة حفتر لتطهير الاراضي الليبية من الارهابين والميلشيات والعصابات الاجرامية كانت عملية كبيره جدا.

وأوضح اللواء أحمد المسماري، أن كل الشعب الليبي وكل قادة القبائل وممثلين الليبيين بالكامل أيدوا المشير خليفة حفتر فى هذه العملية لتطهير بلادهم من الإرهابيين والميلشيات المتطرفة.

وأشار إلى أن، شرعية العمليات العسكرية التى تقوم بها القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر تكون بتفويض مباشر من الشعب الليبي والقبائل الليبية جميعا.

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