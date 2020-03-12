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رياضة

عمار حمدي يكشف حقيقة مغادرة صالح جمعة الأهلي.. وسبب انتقاله لـ الطلائع

الخميس 12/مارس/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
أكد عمار حمدي، لاعب طلائع الجيش والمُعار من صفوف النادي الأهلي، أن زميله السابق صالح جمعة بات على وشك الخروج من صفوف الشياطين الحمر بسبب قلة مشاركته.

وقال "حمدي"، في تصريحات على قناة "أون تايم"، "أعتقد أن صالح جمعة لاعب الأهلي لن يكون له دور في الأهلي طالما أن فايلر متواجد، هو ظلم نفسه بنفسه، وأنصحه بأن يخرج من الأحمر لأنه موهبة كبيرة جدًا وفايلر لن يشركه، وأعتقد أنه قريب من الدوري الفنلندي".

وعن كواليس حديثه مع رينيه فايلر مدرب الأهلي قال: "تحدثت مع فايلر وقلت له إذا لم يكن هناك مكان لي مع الفريق فدعني أخرج للإعارة لكي أشارك لأضمن التواجد في المنتخب الأولمبي، وفايلر كان يخطط لقيدي إفريقيًا حال استمراري".

وأضاف "أجتهد في طلائع الجيش لكي أنضم للمنتخب لأنه لا يوجد لاعب يضمن التواجد في طوكيو، وسننافس في البطولة".

وتابع "كنت أتمنى أن أشارك أمام الأهلي لكي أخرج كل ما لدي ولكن الإدارة لم توافق بسبب بند التعاقد، و أفضل الاستمرار في الإعارة عن العودة للأهلي والجلوس على دكة البدلاء".
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