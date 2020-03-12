تفشى كورونا.. إسرائيل تغلق سجن المسكوبية

نشر موقع "والاه" العبري اليوم الخميس أن وزارة الصحة الاسرائيلية أفادت بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع الى 100 مصاب.





وقال الموقع أن في إسرائيل هناك العشرات من المرضى السريين الذين لم تظهر عليهم أعراض ، مما يهدد بتفشي المرض في ذات السياق تقرر عزل معتقل المسكوبية في القدس بالكامل وتم منع الدخول والخروج بسبب اشتباه باصابة ضابطة بفيروس كورونا.





كما تقرر عدم اخراج الاسرى للمحاكم كما لن يتم ادخال أي سجين جديد حتى يتم الحصول على نتائج الفحص.





كما سيتم إطلاق سراح السجناء الذين من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم مباشرة للعزل المنزلي.





ويتواجد في معتقل المسكوبية وفقا للقناة السابعة العبرية في الوقت الحاضر 25 موظفا و 119 في السجن.



