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أخبار العالم

بينهم 5 مصريين.. الكويت تسجل 8 إصابات جديدة بـ كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 10:28 ص
الكويت تسجل 8 إصابات
الكويت تسجل 8 إصابات جديدة بـ كورونا
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سمر صالح
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند، تسجيل ثماني حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصبح بذلك عدد الحالات المؤكدة المسجلة في البلاد 80 حالة. 

وقال السند في المؤتمر الصحفي الـ14 لوزارة الصحة، اليوم الخميس، إن الحالات الثماني المذكورة منها خمس حالات مخالطة لحالة مرتبطة بالسفر لجمهورية أذربيحان وهم من الجنسية المصرية وثلاث حالات لمواطنين مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة المسجلة في الكويت 80 حالة إلى الآن وتماثلت منها خمس حالات للشفاء وتتلقى 75 حالة العلاج في المستشفى منها أربع حالات في العناية المركزة. 

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