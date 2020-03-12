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أخبار البلد

العصار يبحث مع شركة فرنسية إنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي

الخميس 12/مارس/2020 - 10:35 ص
وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي مع الرئيس التنفيذي لشركة "تاليس" الفرنسي
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كريم الخطيب
استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، باتريس كاين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "تاليس" الفرنسية والتي تعد إحدى أهم الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات والإلكترونيات ذات التكنولوجيا العالية بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

في بداية اللقاء رحب العصار بـ باتريس كاين والوفد المرافق له حيث تعتبر زيارته هذه الزيارة الأولى لمصر كرئيس لمجلس إدارة الشركة وأوضح "العصار" أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجري بين الجانبين المصري والفرنسي لمتابعة تطورات التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية والمدنية وتبادل الرؤى فيما يتعلق بنقل الخبرات وتوطين التكنولوجيا المتقدمة بمختلف المجالات ومنها التعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية (م144) الحربي وشركة تاليس في مجال إنتاج أجهزة الاتصال وأنظمة الدفاع الجوي والعمل على نقل خبرات الشركة في مجال الأمن السيبراني.

ومن جانبه أشار " كاين " علي حرص شركته على تنمية الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي نظرًا لما تمتلكه من خبرات وإمكانيات فنية وتصنيعية وبشرية هائلة، مؤكدًا على اهتمام الجانب الفرنسي بتعميق التعاون مع مصر في المرحلة الراهنة في العديد من المجالات العسكرية والمدنية منها ( أنظمة الدفاع الجوي –  المحطات الأرضية للتحكم في الأقمار الصناعية – أجهزة الاتصال ) والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وعلاقتها المتميزة بالدول الأفريقية في اختراق أسواق أفريقيا خاصةً في ظل ما تشهده البلاد من إصلاحات اقتصادية تمت في الفترة الأخيرة والتي تعتبر عنصر جذب مهم للمستثمرين من كل دول العالم.
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