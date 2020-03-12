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حوادث

لسوء الطقس.. انقلاب شاحنة على طريق الداخلة وإصابة شخصين

الخميس 12/مارس/2020 - 11:16 ص
الطقس السيئ في مصر..
الطقس السيئ في مصر.. أرشيفية
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منصور ابوالعلمين

أصيب شخصان، صباح اليوم، الخميس، في حادث مروري بطريق الخارجة – الداخلة في محافظة الوادي الجديد.


وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء هشام لطفي، إخطارًا من قسم شرطة النجدة، يفيد بوصول مصابين في حادث مروري بطريق الخارجة - الداخلة.


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وتبين انقلاب شاحنة نقل عملاقة بطريق الخارجة – الداخلة بجوار قرية الزيات، ما أسفر عن إصابة أحمد حمدي جابر 28 سنة، سائق السيارة، ومصاب حروق من الدرجة الثانية باليد اليسرى واليمنى وكدمات بالضلوع، وحسن حمدي جابر 19 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم.


وجرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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