هل يجوز ترك الصلاة بالمسجد بسبب المطر الشديد؟

وجه شخص سؤالا إلى الشيخ أبو بكر الشافعي من علماء الأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية يقول فيها: " ما حكم الجمع بين الصلاة بسبب المطر ومتى يجوز الجمع ؟
وأجاب الشيخ أبو بكر قائلا: ذهب جمهور فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر، لحديث ابن عباس في الصحيحين " وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا.
وأجاب الشيخ أبو بكر قائلا: ذهب جمهور فقهاء الشافعية، والمالكية، والحنابلة، إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر، لحديث ابن عباس في الصحيحين " وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا.
إمام مالك - رحمه الله- : أرى ذلك كان في المطر ووافقه على كلامه جماعة من أهل المدينة وغيرهم, ومنهم الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى .
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين واللفظ لمسلم ـ:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: «ألا صلوا في الرحال».
متى يجوز الجمع لأجل المطر؟
وأضاف الشيخ أبو بكر : إذا كان ( مطر) يبل الثياب لكثرته وغزارته ويشق على المكلف، ومثله (الوحل والزلق والطين) وهو يشق على الناس إن مشوا عليه ، ومثله (الريح الشديد الباردة) ولا يشترط أن تكون في ليلة مظلمة (لكن لا بد من اجتماع الأمرين) "ريح شديد وباردة" يجوز في هذه الأمور الجمع لوجود العلة وهي المشقة .
وأوضح إذا شككت هل هو مطر يبيح الجمع : (لا يجوز الجمع في هذه الحال؛ لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا يعدل عن الأصل إلا بيقين العذر، فاتقوا الله عباد الله، والتزموا حدود الله، ولا تتهاونوا في دينكم .
كيف يكون الجمع بين الصلاتين في المطر
وأوضح أبو بكر يكون الجمع بين الصلاتين في المطر جمع تقديم لا تأخير فله أن يجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب إذا كان المطر مستمرا، ولا يجوز تأخير المغرب إلى العشاء جمع تأخير لاحتمال انقطاع المطر قبل العشاء و الذي يجمع هو العصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب،فلا يجوز جمع المغرب مع العصر مثلا .
وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين واللفظ لمسلم ـ:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر، يقول: «ألا صلوا في الرحال».
متى يجوز الجمع لأجل المطر؟
وأضاف الشيخ أبو بكر : إذا كان ( مطر) يبل الثياب لكثرته وغزارته ويشق على المكلف، ومثله (الوحل والزلق والطين) وهو يشق على الناس إن مشوا عليه ، ومثله (الريح الشديد الباردة) ولا يشترط أن تكون في ليلة مظلمة (لكن لا بد من اجتماع الأمرين) "ريح شديد وباردة" يجوز في هذه الأمور الجمع لوجود العلة وهي المشقة .
وأوضح إذا شككت هل هو مطر يبيح الجمع : (لا يجوز الجمع في هذه الحال؛ لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها، فلا يعدل عن الأصل إلا بيقين العذر، فاتقوا الله عباد الله، والتزموا حدود الله، ولا تتهاونوا في دينكم .
كيف يكون الجمع بين الصلاتين في المطر
وأوضح أبو بكر يكون الجمع بين الصلاتين في المطر جمع تقديم لا تأخير فله أن يجمع العشاء مع المغرب في وقت المغرب إذا كان المطر مستمرا، ولا يجوز تأخير المغرب إلى العشاء جمع تأخير لاحتمال انقطاع المطر قبل العشاء و الذي يجمع هو العصر مع الظهر، والعشاء مع المغرب،فلا يجوز جمع المغرب مع العصر مثلا .
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالازهر سابقا إنه يجوز ترك شهود صلاة الجمع والجماعات بالمسجد فى حالة البرد والمطر الشديد باتفاق الفقهاء، مستشهدا بفعل سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما كان يأمر المؤذن بأن يقول بعد الأذان «أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالكُمْ»، أى صلوا فى المواضع التى أنتم فيها دون الذهاب للمسجد، وذلك لشدة البرد أو المطر.