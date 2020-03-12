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محافظات

بأمر المحافظ.. إلغاء الإجازات للأجهزة التنفيذية في الجيزة

الخميس 12/مارس/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى

قرر اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، وقف إجازات جميع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة لمدة ٣ أيام، تبدأ من اليوم وتستمر حتى السبت، تزامنا مع موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد وجه برفع درجة الاستعداد القصوي  لمواجهة موجه الطقس السيئ والتى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة ضمن عدد من محافظات الجمهورية اعتبارًا من الخميس ولمدة 3 أيام.

وشملت توجيهات محافظ الجيزة  إلغاء أي اجازات للعاملين بالقطاعات الميدانية والتأكد من تمركز نقاط العمل بمناطق تجمعات مياه الأمطار مع الحرص على توفير أماكن قريبة منها لتفريغ المياه.

 كما وجه المحافظ كافة القيادات بالإشراف الميداني  على أعمال إزله أثار الأمطار وتيسير الحركة المرورية كلًا بمحيطه وتوزيع فرق العمل والمعدات بمختلف القطاعات على دوريات مع التأكيد علي جاهزية  مخرات السيول بمركزي أطفيح والصف .

وشدد المحافظ على ضرورة أن تشمل التمركزات وحدة إشغالات لرفع أية معوقات بالطرق ووحدة لطوارئ الكهرباء لسرعة التعامل مع أية حالات طارئ خاصه مع أعمدة الإنارة.

ووجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمراجعة دورية للتأكد من جاهزية بالوعات صرف مياه الأمطار بأماكن التجمعات مشددًا علي التأكد من كفاءة بالوعات شفط المياه  بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق

كما شدد راشد على مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة بالإستعداد لأي أحداث  طارئة بنطاق الشوارع والمحاور المرورية الرئيسية بكافة القطاعات وإعداد شوارع بديلة لتلافى الإزدحام .

كما شدد المحافظ على ضرورة التواجد الميداني بمناطق الإنتشار للمعدات والتنسيق الدائم مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للمتابعة والتعامل مع أي أحداث طارئة  وتوجيه الحملات  لرفع أي تجمعات ووجه المحافظ بالمرور على شبكات أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والتأكد من سلامتها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لها تلافيًا لأي أعطال أو مشكلات خاصة مع هطول الأمطار.

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