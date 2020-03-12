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محافظات

لمواجهة الطقس السيئ .. محافظة البحيرة تصدر إرشادات عامة .. تعرف عليها

الخميس 12/مارس/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
 أعلنت محافظة البحيرة عن استمرار حالة الطوارئ ورفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المستشفيات والوحدات المحلية والمديريات الخدمية والانعقاد الدائم لغرف العمليات الرئيسية و الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات و كافة الجهات المعنية لتلقى كافة البلاغات والتدخل الفوري لحل أي مشكلة تطرأ أولا بأول بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية وذلك كتدبير احترازى لمواجهة سؤ الأحوال الجوية التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية
 مما دعى إلى صدور قرارا من رئيس الوزراء بتعطيل الدراسة اليوم الخميس بالمدارس والجامعات لسوء الأحوال الجوية.

ويهيب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة المحافظ المواطنين أثناء الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة الالتزام بمنازلهم إلا للضرورة القصوى وكذا الالتزام بإتباع إرشادات الأمن والسلامة والتأكيد عليها  للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.


وناشدت غرفة العمليات أهالى وجماهير محافظة البحيرة بتوخى الحذر والاتصال برقم التليفون الاتى" 0453356397 "عند حدوث أى مشكلة وطالبت المواطنين التزامهم بالإرشادات التالية:

-تجنب القيادة على الطرقات السريعة أثناء سقوط الأمطار وعدم التوقف لأي سبب على الطريق والدخول إلى الطرقات الجانبية 
-تجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك .
-فصل التيار الكهربائي عن المنزل في حالة الخطورة المحتملة 
-التواصل السريع مع الجهات المختصة ( الوحدة المحلية أو فرع شركة المياه والصرف الصحي ) في حالة وجود تجمعات متزايدة لا يتم تصريفها .
- الاتصال على الخط الساخن للمحافظة 114 في حالات الطوارئ .
-فصل التيار الكهربائي غير المؤمن أو المتصل بشكل عشوائي .
- عدم الوقوف بجانب الأشجار او اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء والعواصف الشديدة .
-عدم الوقوف في الأماكن المكشوفة فى حال حدوث البرق .


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