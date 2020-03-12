وكيل تضامن بورسعيد: استعدادات مكثفة لمواجهة أي تغييرات طارئة في حالة الطقس

أكدت الدكتورة سوسن حبيشي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببورسعيد، بأن مديرية التضامن الاجتماعي، استعدت بكامل إمكانياتها لمواجهة اى ظروف طارئة في التغيرات المناخية للطقس.





وأشارت حبيشي" إلى أنه تم توفير كافة الإمكانيات لفريق التدخل السريع للنزول إلى الشارع على مدار ثلاثة أيام لمساعدة الحالات الموجودة بالشارع من أطفال ومسنيين" الذين يرفضون دخول أي دور رعاية" بالبطاطين والوجبات الغذائية الساخنة.





وذكرت "حبيشي" أنها تتابع تقارير فريق التدخل السريع والإغاثة أولا بأول، لمواجهة أي ظروف طارئة بالشارع.



