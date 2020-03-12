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مرأة

في الطقس السيئ.. 5 حيل لتقوية مناعة طفلك

الخميس 12/مارس/2020 - 01:41 م
تقوية الجهاز المناعي
تقوية الجهاز المناعي عند الاطفال
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لمياء الياسين
مع الطقس السيئ، هناك أطعمة عديدة تساعد على  تقوية  مناعة الطفل فى الشتاء وتعزيزها والحفاظ على صحة الأطفال طوال العام إليك أطعمة يجب تقديمها باستمرار لطفلك، وفقا لموقع "برايت سايد".

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1- التوت
 مليء بمضادات الأكسدة، والتي تساعد الجسم على محاربة الإجهاد التأكسدي الناجم عن الجذور الحرة وتشتمل لتناول التوت مع الزبادى أو إضافة التوت لطبق سلاطة الفواكه لطفلك.

2 -السلمون
سمك السلمون غني بالأحماض الدهنية التي قد تعزز جهاز المناعة لديك عن طريق تعزيز وظيفة الخلايا المناعية، وتعد الطريقة المفضلة لتناول السلمون هي الناجتس.

 3- البيض

 البيض هو واحد من الأطعمة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين (د) بشكل طبيعي، وتشمل أيضًا عددًا من العناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة، مثل فيتامينات ب والسيلينيوم.


4- البروكلى
من معززات الجهاز المناعي ، بما في ذلك الفيتامينات C و A و E وعدد من مضادات الأكسدة، أدخليه فى أطباق الطعام المختلفة لطفلك.

5-السبانخ
السبانخ مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز أجهزة المناعة لدينا، وتحتوي على فيتامين A ، E ، C ، و K ، حمض الفوليك، والمنجنيز، والزنك، والسيلينيوم، والحديد، كل هذه العناصر الغذائية تعمل بطرق مختلفة لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي.
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