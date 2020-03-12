في الطقس السيئ.. 5 حيل لتقوية مناعة طفلك

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1- التوت

2 -السلمون

سمك السلمون غني بالأحماض الدهنية التي قد تعزز جهاز المناعة لديك عن طريق تعزيز وظيفة الخلايا المناعية، وتعد الطريقة المفضلة لتناول السلمون هي الناجتس.



3- البيض





البيض هو واحد من الأطعمة الوحيدة التي تحتوي على فيتامين (د) بشكل طبيعي، وتشمل أيضًا عددًا من العناصر الغذائية الأخرى التي تعزز المناعة، مثل فيتامينات ب والسيلينيوم.

4- البروكلى

من معززات الجهاز المناعي ، بما في ذلك الفيتامينات C و A و E وعدد من مضادات الأكسدة

، أدخليه فى أطباق الطعام المختلفة لطفلك.

5-السبانخ

السبانخ مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز أجهزة المناعة لدينا، وتحتوي على فيتامين A ، E ، C ، و K ، حمض الفوليك، والمنجنيز، والزنك، والسيلينيوم، والحديد، كل هذه العناصر الغذائية تعمل بطرق مختلفة لتعزيز وظيفة الجهاز المناعي.