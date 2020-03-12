استنفار عام بالصرف الصحى لمواجهة الاضطرابات الجوية والأمطار

فى ضوء المتابعة المستمرة من جانب وزارة الموارد المائية والرى لحالة الاضطرابات الجوية والأمطار والسيول، أعلنت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف حالة الطوارئ والاستنفار العام على جميع الأنحاء.





ونظرا للأحوال الجوية غير المستقرة، التى تمر بها البلاد، أفاد المهندس خالد مدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة، بأن غرفة العمليات بالهيئة تقوم بالمتابعة والتنسيق المستمر مع غرف العمليات المتواجدة بالأقاليم والإدارات على مستوى الجمهورية والجهات المعنية الأخرى، وتم التوجيه بتواجد المعدات والأفراد فى مواقعهم وعلى أهبة الاستعداد للتدخل فى حال حدوث أى طارئ.





وأفاد المهندس محمد عبد المنعم عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا، بأنه حتى ساعته تتواجد بعض الأمطار تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة بزمام محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والقليوبية ومناسيب المياه فى المصارف وأمام المحطات فى الحدود الطبيعية والجسور مستقرة، ولم تسجل أى حالة خطرة حتى ساعته وجار المتابعة على مدار الساعة.





وبخصوص محافظات القناة وسيناء فتسود حالة من الغيوم وتقلب الطقس بجميع إدارات الإقليم، كما سقطت أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة على مناطق متفرقة بزمامات إدارات صرف السويس والإسماعيلية وبورسعيد، ومناسيب المياة بجميع المصارف في الحدود الطبيعية، ومحطات الصرف تعمل بشكلها المعتاد، ولم نبلغ بحدوث أي طارئ، كما تتواجد أطقم النوبتجيات والطوارئ بمواقعهم مع جاهزية المعدات وأطقمها للتحرك لأي طارئ.





ونظرًا للأحوال الجوية الحالية وعدم الاستقرار في الطقس وسقوط الأمطار بمحافظات "أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان"، تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر إقليم مصر العليا بقنا، حيث كانت جميع الإدارات على أهبة الاستعداد وجاهزة بجميع معداتها ومهندسيها وسائقيها لأى طوارئ، كما أن جميع مديرى عموم الإدارات ومهندسى المراكز متواجدون الآن لمراقبة المصارف والسحارات وتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها لاستيعاب مياه الأمطار، ويتم التنسيق المستمر مع المهندسين رؤساء الإدارات المركزية للرى بمحافظات الإقليم بالوجه القبلى لتخفيض مناسيب المياه بالترع طبقا لظروف الطقس والأمطار، كما أنه يجرى التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى والمناسيب بالمصارف ومص وطرد المحطات وأمام وخلف السحارات حتى الآن آمنة.







وبخصوص إقليم مصر الوسطى، فقد تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمقر الإقليم بالمنيا جاهزة بجميع معداتها ومهندسيها وسائقيها لأى طوارئ، كما أن جميع مديرى عموم الإدارات ومهندسى المراكز متواجدون الآن لمراقبة المصارف والسحارات وتشغيل محطات الرفع بكامل طاقتها لاستيعاب مياه الأمطار ويتم التنسيق المستمر مع المهندسين رؤساء الإدارات المركزية للرى بمحافظات الإقليم لتخفيض مناسيب المياه بالترع طبقا لظروف الطقس والأمطار، كما أنه يجرى التنسيق مع الإدارات المحلية والجهات المعنية الأخرى والمناسيب بالمصارف ومص وطرد المحطات وأمام وخلف السحارات حتى الآن آمنة.







تجدر الإشارة إلى أن إقليم غرب الدلتا أعلن الاستنفار العام للتعامل مع الآليات الجوية الحالية، وتم تشكيل غرفة عمليات طوارئ بالإدارة المركزية لمتابعة حالة المصارف من حيث الجسور ومناسيب المياه ومدى القدرة الاستعابية للمصارف لاستقبال كميات المياه الزائدة والواردة من الأمطار، بالإضافة إلى متابعة محطات الرفع بزمام الإقليم.





وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية لمحافظة البحيرة والإسكندرية وإدارات الري المختصة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة فيما يخص بحيرة مريوط ومدى تأثيرها، والتأكد التام من جاهزية جميع معدات الطوارئ بالإقليم، وتم توزيع جزء من هذه المعدات علي النقاط الساخنة بالإقليم وسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة.



