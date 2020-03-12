هذا ما فعله حاكم دبي مع محمد بن زايد في عيد ميلاده

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيوم ميلاده الذي صادف أمس 11 مارس، بقصيدة شعر جديدة بعنوان «قايدنا»، وفق ما ذكرت صحيفة الخليج الإماراتية.

وأكد بن راشد، أن ولي عهد أبوظبي، سليل المجد وابن نسب رفيع يخشاه الأعادي الذين يخرون صرعى عند سماع اسمه، مشددًا على أنه سور الوطن وحصنه المنيع، الذي تحترمه الدول، ولا غنى لشعبه عنه.

وخاطب بن زايد الشيخ محمد بن زايد قائلًا: «أنت القائد الذي تسير إلى الأمام وكلنا خلفك وفي أمرك».