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فن

جورج الراسي يكشف سبب ابتعاده عن الألبومات

الخميس 12/مارس/2020 - 04:32 م
جورج الراسي
جورج الراسي
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محمد نحلة - احمد ابراهيم
كشف المطرب اللبناني جورج الراسي، سبب ابتعاده عن إصدار الألبومات.

وقال الراسي خلال ندوته ب "صدى البلد"، إنه يميل إلى الأغاني السينجل للاستفادة بالتكنولوجيا، مؤكدا أن الأغنية السينجل تأخذ حقها في الترويج على السوشيال ميديا والمشاهدات على يوتيوب على عكس الألبوم.

وأشار إلى أن الألبوم يحتاج إلى مجهود كبير ووقت لخروجه إلى النور، وإذا ركز الفنان في الألبومات دون السينجل سيختفي من الساحة الفنية حسبما قال.

رفع النجم اللبناني جورج الراسي شعار كامل العدد في حفلاته التي أحياها بالعاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة احتفالات عيد الحب. 


وبدأ جورج الراسي حفلتيه بأغنيته الجديدة "خليها ببالك" وطالبه جمهوره بإعادة غنائها ومجموعة أخرى من أغانيه الرومانسية والشعبية على إيقاع الدبكة اللبناني، كما قدم أغنيات "انت الحب" و"الحب المجنون"، ووحدك انتي وجاي لعنديك وغيرها من أغانيه الناجحة.
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