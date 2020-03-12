جورج الراسي يكشف سبب ابتعاده عن الألبومات

كشف المطرب اللبناني جورج الراسي، سبب ابتعاده عن إصدار الألبومات.





وقال الراسي خلال ندوته ب "صدى البلد"، إنه يميل إلى الأغاني السينجل للاستفادة بالتكنولوجيا، مؤكدا أن الأغنية السينجل تأخذ حقها في الترويج على السوشيال ميديا والمشاهدات على يوتيوب على عكس الألبوم.





وأشار إلى أن الألبوم يحتاج إلى مجهود كبير ووقت لخروجه إلى النور، وإذا ركز الفنان في الألبومات دون السينجل سيختفي من الساحة الفنية حسبما قال.





رفع النجم اللبناني جورج الراسي شعار كامل العدد في حفلاته التي أحياها بالعاصمة اللبنانية بيروت بمناسبة احتفالات عيد الحب.







