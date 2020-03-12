على غير المتوقع.. ماتش كورة وسط مياه الأمطار.. شاهد





وقام مجموعة من الشباب بممارسة هوايتهم المفضلة وهى لعب الكرة، والغريب أن الطقس غير مناسب لممارسة تلك الهواية، ولكن لم يمنعهم ذلك من الاستمتاع، حيث أصبحت المباراة تقام وسط الكثير من المياه والأمطار.





الغريب أن مجموعة من المواطنين وقفوا يشاهدون المباراة دون الاهتمام بالطقس السيئ، بل وقاموا بتصويرهم وسط تشجيع كبير لهم.





وتشهد الأحوال الجوية، اليوم، الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.

دائما ما يفاجئنا المصريون بأفعال تفوق التوقعات والعادة، وبالرغم من تحذيرات الأرصاد بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، هناك من لم يلتزم بالتعليمات ومارسوا حياتهم الطبيعية بل أكثر منها.