محافظ الفيوم يترأس غرفة العمليات المركزية لمتابعة تداعيات سوء الطقس

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غرفة العمليات المركزية المنعقدة على مدار الساعة بديوان عام المحافظة، لمتابعة تداعيات سوء الأحوال الجوية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ.





استمع المحافظ للإجراءات المتخذة من ممثلي كافة الجهات، للتعامل مع الأثار السلبية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، موجها كافة الأجهزه والجهات المعنيه باتخاذ التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع الاثار السلبية، لافتًا الى انعقاد غرفة العمليات المركزية على مدار الساعة والمتصلة بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات والهيئات الخدمية وغرفة عمليات مجلس الوزراء.





ووجه محافظ الفيوم بالاستعانة بسيارات كسح المياه الخاصة للعمل على رفع تجمعات المياه بالقرى والمدن مع سيارات شركة المياه والوحدات المحلية، وتكثيف عدد السيارات، وكذا توجيه ادارة المرور بالتواجد الميداني بأماكن التجمعات وتيسير الحركة المرورية.



