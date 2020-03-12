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مرأة

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
أكد الصيدلي باهر السعيد، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن فيروس كورونا ليس نهاية العالم، وقال إن الوباء ليس بها أعداد كبيرة من الموت حيث إن نسبة الوفاة من الوباء حوالي 2% ولذلك أن الفيروس ليس مرعبا بالشكل الذي يتأثر به الكثير.

وأضاف أنه لا بد اتخاذ بعض الاحتياطات وتقوية مناعة الجسم لشفاء الكثير من الأشخاص والحماية وقدم السعيد مؤشرات للمناعة الصعيفة وهما أصحاب الأمراض المزمنة السكر والضغط والأشخاص الذين يتناولون كوروتيزون وأصحاب التهاب المسالك البولية والتهاب اللثة والذين يصابون بمشاكل في الجهاز الهضمي وبرودة في الأطراف والبطئ في التئام الجروح وأصحاب أمراض الحساسية المتكررة كما أن الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق كل هؤلاء الأشخاص قد يعانون من ضعف المناعة ولابد من تقويتها بعدة أطعمة.

الأطعمة التي تقوي المناعة هي :
البروكلي 
 الثوم 
الجنزبيل 
القرفة 
 حبة البركة 
 الكركم 
الشاي الاخضر 
 الكيوي 
 السبانخ 
 الحمضيات 
 اللوز 
 الزبادي 
 الأسماك والاوميجا 3
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