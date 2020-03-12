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أخبار العالم

أزمة جديدة لأردوغان.. المخابرات الإثيوبية تحبط تهريب شحنة أسلحة تركية

الخميس 12/مارس/2020 - 08:14 م
المخابرات الاثيوبية
المخابرات الاثيوبية
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عرفة البنداري
استولى جهاز المخابرات الإثيوبية على حاويتين من الأسلحة النارية التركية المهربة إلى عدد من المناطق في البلاد.

ونقل مركز والتا للخدمات الإعلامية الإثيوبي عن جهاز المخابرات والأمن الوطني قوله  إنه اعترض حاويتين من الأسلحة النارية غير القانونية التي تم تهريبها إلى إثيوبيا عبر جيبوتي بواسطة فريق تهريب الأسلحة.

وأوضحت المخابرات الإثيوبية أن هذه الأسلحة  تم شحنها من ميناء مرسين، في تركيا، وثم تم  نقلها  إلى جيبوتي واحتُجزت سرا في ميناء جيبوتي لأكثر من خمسة أشهر وبعد ذلك تم تهريبها إلى إثيوبيا

وأوضحت المخابرات الإثيوبية في بيان أنه تم ضبط 501 صندوق من الأسلحة  بقيمة نصف مليار بر و 18000 مسدس تركي الصنع. 

وأضاف البيان أنه تم ضبط 229 صندوقا إضافيا محملة بالمعدات الإلكترونية المعدة للاستخدام كغطاء للأسلحة النارية المهربة

وقال البيان إن حوالي 24 مشتبها بهم تم تجنيدهم لتوزيع الأسلحة النارية على أجزاء مختلفة من إثيوبيا تم احتجازهم وهم على وشك استلامها.
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