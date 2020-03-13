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محافظات

سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية .. صور

الجمعة 13/مارس/2020 - 12:40 ص
سيارات لشفط مياه
سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية
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احمد علي
انتشرت قوات الجيش مدعومة بسيارات وطلمبات لشفط مياه الأمطار الغزيرة بشوارع المرورية وميادين محافظة الغربية تيسيرا للحركة لتأمين أرواح المواطنين خلال موجة الطقس السيئ.

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أعمال شفط مياه الأمطار  من شوارع مدينة المحلة الكبرى.

جاء ذلك خلال جولته الليلية بالمدينة بحضور العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

وخلال الجولة؛ اطمأن محافظ الغربية على حالة الأنفاق بالمدينة ، موجها بتكثيف أعمال شفط المياه ومواصلة العمل على مدار ٢٤ لحين الانتهاء من شفط المياه من الشوارع بالتنسيق التام بين الأحياء وشركة المياه والحماية المدنية.
سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية .. صور
سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية .. صور
سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية .. صور
سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية .. صور
سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية .. صور
سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية .. صور
سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية .. صور
سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية .. صور
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