سيارات لشفط مياه الأمطار بالغربية .. صور

انتشرت قوات الجيش مدعومة بسيارات وطلمبات لشفط مياه الأمطار الغزيرة بشوارع المرورية وميادين محافظة الغربية تيسيرا للحركة لتأمين أرواح المواطنين خلال موجة الطقس السيئ.





تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أعمال شفط مياه الأمطار من شوارع مدينة المحلة الكبرى.





جاء ذلك خلال جولته الليلية بالمدينة بحضور العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.



