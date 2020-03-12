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رياضة

أخبار الرياضة السعودية.. قرارات عاجلة لمنع انتشار كورونا.. والغيابات تضرب صفوف الأهلي قبل مواجهة النصر

الخميس 12/مارس/2020 - 11:12 م
صدى البلد
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عمر سلامة
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية السعودية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي السعودي، وجاءت كالآتي:

يستعد فريق الكرة بنادي أهلي جدة السعودي لملاقاة النصر يوم الأحد المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.

عقد المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة السعودي، دانيال كارينيو، اجتماعًا مع اللاعبين، عقب الفوز على اتحاد جدة.

انتهى الشوط الأول من مباراة الفتح والعدالة بتقدم الأخير بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي تقام خلال الجولة الثانية والعشرين من منافسات الدوري السعودي.

كشفت تقارير صحفية سعودية عن قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، إزاء المباريات المقبلة بمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، ومختلف المسابقات في المملكة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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