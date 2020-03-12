غيابات كبيرة في صفوف أهلي جدة قبل الموقعة المصيرية أمام النصر

يستعد فريق الكرة بنادي أهلي جدة السعودي لملاقاة النصر يوم الأحد المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين السعودي.





وتأكد غياب سداسي الأهلي، محمد العويس، محمد خبراني، حسين المقهوي، مهند عسيري، نوح الموسى، يوسف الحربي، عن مباراة النصر.





وفي هذا السياق، ما يزال الجهاز الفني للأهلي، بقيادة فلادان ميلويفيتش، يترقب مدى جاهزية معتز هوساوي لدعم صفوف الأهلي أمام النصر.





ومن المقرر أن يتأهل الفائز من الأهلي والنصر، لملاقاة الفائز من الهلال وأبها، في نهائي كأس الملك.