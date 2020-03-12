AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جورج قرداحي: أنا ابن عمدة.. وسجلت من سيربح المليون في مصر.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 11:23 م
جورج قرداحي
جورج قرداحي
Advertisements
هاني حسين
أكد الإعلامي جورج قرداحي، أن والدته علمته حب الناس، وقال: "أبويا كان عمدة القرية التي نشأت فيها".

وأضاف جورج قرداحي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن "والده كان محبوبا في القرية التي نشأ فيها وظل عمدة القرية لمدة 45 سنة وحتى وفاته".

وتابع: "درست في كلية الحقوق، لكن بسبب الحرب في لبنان في عام 1975، سافرت إلى فرنسا وبدأت الدخول في مجال الإذاعة، ودخلت مجال الإعلام واستمريت فيه".

وأكمل جورج قرداحي: "لم أمارس مهنة المحاماة على الإطلاق، لكن دراسة المحاماة ثقلت مهاراتي الإعلامية".

واستطرد: "معظم البرامج التي قمت بتقديمها وحتى "من سيربح المليون" سجلتها في مصر في مدينة الإنتاج الإعلامي لأن المنتجين يعتبرون مصر أقل تكلفة، كما أن بها بنية تحتية وكوادر وخبرات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بيع الفتيات كغنائم .. مقاتلة كردية تحكي عن جرائم داعش .. فيديو

المتحدة للخدمات الإعلامية تتعاقد مع أروما لإنتاج أعمال درامية جديدة

أمينة تحيي ذكرى وفاة والدها: كان ضابطا متطوعا في القوات المسلحة

عزة عبد الحميد: الناس اعتادت أن ترى عمدة القرية سيدة.. فيديو

إنطلاق أولى حلقات برنامج حافظ ولا فاهم عبر فضائية الحياة.. فيديو

جورج قرداحي يكشف لمنى الشاذلي تفاصيل "حافظ ولا فاهم"

ترشيحاتنا

شاهد ماذا فعلت العاصفة تنين في جدة.. فيديو

بعد كرستيانو رونالدو.. نجم ريال مدريد يصاب بفيروس كورونا

زبون يترك 4 آلاف دولار بقشيش لعاملة بمطعم.. مفاجأة مزعجة بانتظارها

رقي وإنسانية.. إنقاذ سيارة عالقة وسط مياه الأمطار في 6 أكتوبر

إيطالي يلجأ إلى حيلة جنونية لتجنب الإصابة بـ"كورونا".. شاهد ما فعله

الأهلي في خطاب رسمي إلى اتحاد الكرة: قرارات التأجيل تثير الجدل.. وأين مبدأ تكافؤ الفرص؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بكورونا

ببنطلون شفاف.. راندا البحيري بإطلالة جريئة في الجيم

هاني الناظر يكشف حقيقة العاصفة المدمرة خلال الساعات القادمة