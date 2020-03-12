جورج قرداحي: أنا ابن عمدة.. وسجلت من سيربح المليون في مصر.. فيديو

أكد الإعلامي جورج قرداحي، أن والدته علمته حب الناس، وقال: "أبويا كان عمدة القرية التي نشأت فيها".





وأضاف جورج قرداحي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن "والده كان محبوبا في القرية التي نشأ فيها وظل عمدة القرية لمدة 45 سنة وحتى وفاته".





وتابع: " درست في كلية الحقوق، لكن بسبب الحرب في لبنان في عام 1975، سافرت إلى فرنسا وبدأت الدخول في مجال الإذاعة، ودخلت مجال الإعلام واستمريت فيه".





وأكمل جورج قرداحي: "لم أمارس مهنة المحاماة على الإطلاق، لكن دراسة المحاماة ثقلت مهاراتي الإعلامية".





واستطرد: "معظم البرامج التي قمت بتقديمها وحتى "من سيربح المليون" سجلتها في مصر في مدينة الإنتاج الإعلامي لأن المنتجين يعتبرون مصر أقل تكلفة، كما أن بها بنية تحتية وكوادر وخبرات".